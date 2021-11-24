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Dell Technologies добилась рекордных результатов за третий квартал 2022 финансового года

Dell Technologies

Компания Dell Technologies отчиталась за третий квартал 2022 финансового года, который у нее завершился 29 октября. Отмечается, что это был лучший третий квартал за всю историю компании.

Рекордная квартальная выручка составила 26,394 млрд. долларов. Это на 21% больше годом ранее (23,482 млрд. долларов). Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 19%, с 1,129 до 1,39 млрд. долларов. Чистая прибыль выросла на 341%, с 881 млн. долларов до 3,888 млрд. долларов.

Выручка подразделения Client Solutions Group, выпускающего ПК, в третьем квартале выросла на 35%, до рекордных 16,5 млрд. долларов. Операционная прибыль подразделения составила 1,1 млрд. долларов. Выручка в корпоративном сегменте достигла рекордного уровня в 12,3 млрд. долларов, увеличившись в годовом выражении на 40%, а в потребительском сегменте — на 21%, до рекордного значения 4,3 млрд. долларов. Доля Dell на мировом рынке ПК увеличилась с 14,4% до 17,4%.

Выручка подразделения Infrastructure Solutions Group, выпускающего серверы, хранилища и сетевое оборудование, составила 8,4 млрд. долларов. Рост на 5% в годовом выражении.

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