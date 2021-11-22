Дефицит ноутбуков — искусственная монополия или…

Ситуация на компьютерном рынке последний год сильно отличается от обычной. Сначала большое влияние на происходящие события оказала пандемия коронавирусной инфекции и вызванные ею последствия в виде остановок производств, разрушения логистических цепочек и изменения структуры спроса. Затем все это переросло в серьезный дефицит комплектующих. Сегодня многих пользователей интересуют тенденции на рынке ноутбуков, ведь именно продукты этой категории оказались одними из востребованных в тот момент, когда весь мир, включая Азербайджан, перешел на удаленную работу и дистанционное образование. Насколько серьезными оказались эти изменения и чем на самом деле был спровоцирован дефицит? Нет ли искусственного завышения цен или картельного сговора между поставщиками? Какие изменения ждут нас в будущем и как меняется сфера продаж? Все эти вопросы мы решили обсудить c Зульфугаром Бабаевым, руководителем компании AZTECH, являющейся одним из крупнейших поставщиков ноутбуков в нашей стране.

— Как вы оцениваете текущее положение рынка ноутбуков и влияющие на него факторы? Действительно ли имеет место острый дефицит?

— Я бы не сказал, что все так однозначно, и определение «острый дефицит» здесь не совсем подходит. Скорее всего, нет перепроизводства и, соответственно, переизбытка на этом рынке. Если сегодня потенциальный покупатель захочет приобрести ноутбук, то у него по-прежнему будет широкий выбор, включая самые последние модели, которыми мы обеспечиваем рынок. Что касается факторов, оказывающих влияние на отрасль в целом, то, конечно, многие из них связаны с пандемией. Во-первых, почти четырехмесячный простой заводов в Китае вызвал серьезные сбои в цепочках производства. Во-вторых, переход на удаленный режим работы и учебы вызвал резкий рост спроса на ноутбуки. В-третьих, развитие робототехники, рост производства и продаж дронов, а также мода на электромобили привели к лавинообразному росту спроса на микропроцессоры и прочие электронные комплектующие, а это, в свою очередь, спровоцировало борьбу за сырье, например, за кремний, используемый в данном производстве. Также увеличилась стоимость доставки, особенно воздушным транспортом.

— Но как раз все, что вы перечислили, и является показателями дефицита. Тем более если это привело к резкому росту цен…

— Здесь все зависит от того, что и с чем сравнивать. Давайте посмотрим картину, которая складывается по отдельным рыночным сегментам. Если где-то и наблюдается существенное изменение цен, то это в сегменте ноутбуков ценой до 1000 манатов. Если раньше цена самого доступного ноутбука находилась в пределах 500 манатов, то сегодня цена бюджетных моделей стартует от 600 манатов, а у некоторых производителей даже эта цифра оказывается выше. Казалось бы, можно сказать, что имеет место повышение цены на целых 20-25%. Но с другой стороны, при более углубленном анализе многое становится понятным. Во-первых, ежегодно на рынке собирались остатки, переходившие с предыдущих лет. Например, в 2019 году или в начале 2020 года за 500 манатов вы, скорее всего, купили бы ноутбук производства 2017-2018 годов, иногда даже не подозревая об этом. Для того чтобы избавить склады от таких остатков, и поставщики, и производители всегда сбрасывали цены до минимума, а иногда даже уходили в минус. Вся эта масса была полностью «вычищена» с прилавков наших магазинов к сентябрю 2020 года. Сегодня таких токсичных остатков фактически не осталось и на мировом рынке. Во-вторых, даже в этом бюджетном сегменте новые процессоры и устройства хранения информации стали намного скоростнее предыдущих поколений. Сегодня за 800-900 манатов можно приобрести ноутбук последнего поколения, дающий производительность и скорость, которые раньше были доступны только на моделях, цена которых превышала 1000 манатов. Разве это можно назвать подорожанием?

Приведу еще такой пример, в прошлом году за 1500-1600 манатов мы предлагали очень популярную среди дизайнеров модель, предоставляющую возможность комфортно работать с ресурсоемкими графическими пакетами. Дело в том, что это была модель 2018 года, производство которой продолжалось и в 2020 году. Мы выкупили с завода последнюю большую партию, что позволило нам весь прошлый год и начало текущего года поддерживать столь привлекательную цену на эту модель. Но в конце февраля 2021 года последние устройства этой линейки были распроданы, и сегодня доступна уже обновленная модель с новым и более мощным процессором. Ее цена находится в пределах от 1900 до 2000 манатов в зависимости от комплектации. Конечно, не владеющие ситуацией покупатели начинают думать, что просто выросла цена самого ноутбука. Если же говорить о сегменте премиальных устройств, чья цена стартует от 3000 манатов, то его подобные ценовые изменения практически не затронули.

Например, мы поставляем на рынок самые разные модели для самых разных категорий потребителей. Можно найти легкий ноутбук с мощной видеокартой, выбрать ноутбук в корпусе предпочитаемого цвета и даже с покрытием из ткани или присмотреть себе геймерскую модель, начиная с самых базовых устройств и заканчивая топовыми эксклюзивными моделями. И хочу вас уверить, что никаких сговоров или искусственного завышения цены в этой отрасли нет. Это полностью открытый рынок, где все производители и дистрибьюторы имеют равные возможности для конкурентной борьбы.

Что же касается сравнения цен с другими странами, к которому наши пользователи так любят прибегать, тут многое зависит от налоговой базы каждой страны. Например, в Азербайджане пошлина на импорт ноутбуков составляет 5%, плюс 18% НДС. В Дубае, на который часто ориентируются наши покупатели, пошлина на импорт составляет 0%, а НДС — лишь 5%. При этом некоторые цены у нас в стране всего на 5-10% дороже цен аналогичных устройств в Дубае, хотя они также имеют большое преимущество и в логистике. В Казахстане, как и во многих странах СНГ, тоже нулевая пошлина на импорт и 12% НДС. Подобные вопросы находятся в компетенции правительства, поэтому мы не можем на них влиять. Конечно, нам бы тоже хотелось, чтобы наши налоги были ниже, но как законопослушные налогоплательщики мы обязаны следовать им. Ведь налоги пополняют бюджет страны, а это — зарплаты государственных служащих, пенсии, обеспечение безопасности и прочие важные составляющие любого государства. Чтобы вздохнуть легче, сравните наши цены с ценами в Турции или, например, во Франции, и тогда увидите насколько наши предложения привлекательны. Также, как я уже отметил выше, важное значение имеют расходы на доставку. У нас они выше, чем во многих соседних странах, имеющих более развитые логистические центры.

— Как сильно изменилась ситуация с логистикой за время пандемии?

— Нарушилась практически вся цепочка поставок. Самая основная проблема сегодня — сбои, сопровождающие поставки морскими путями. Заказывать грузы контейнерами сейчас очень рискованно. Например, до пандемии контейнер из Китая в Баку через грузинский порт Поти приходил максимум за полтора месяца. Сейчас этот срок растянулся на 3-4 месяца. Кроме того, катастрофически не хватает самих контейнеров. Ведь как происходит контейнерный оборот в мире? За пустым контейнером никто не будет отправлять корабль, поэтому оператор морских перевозок ждет, пока он заполнится. А произошло так, что основная масса контейнеров не возвращается, потому что она не заполняется из-за остановленного производства или в той стране действуют ограничительные меры в виде карантина. Тем более что приходящий в Поти груз тоже перегружается несколько раз. Чтобы попасть в Поти, он, выходя из Шанхая, проходит 2-3 транзитных порта. Это и Греция, и Турция, а иногда были грузы, которые вообще изначально попадали в Амстердам. И это все наложило свой отпечаток. Поэтому многие поставщики стали пользоваться только воздушным транспортом. Соответственно нагрузка на этот сегмент многократно возросла, что и привело к повышению цен за перевозки.

— Но на рынке по-прежнему много моделей ноутбуков со старыми процессорами, а некоторые дистрибьюторы жалуются, что новые модели приходится ждать по полгода. Тем не менее, в ASUS BRAND STORE, который является розничным проектом AZTECH, только новые модели. Как вам удается удовлетворять актуальный спрос на ноутбуки этого и других брендов, дистрибьютором которых компания является?

— В случае с ASUS нам очень сильно помогло открытие ASUS BRAND STORE. Брендированные магазины есть далеко не у всех компьютерных производителей, и ASUS в этом плане — исключение. Ранее на пространстве СНГ фирменные магазины ASUS были только в России, большая их часть сосредоточена в Москве. И в конце 2019 года первый официальный центр продаж ASUS появился у нас в Баку. Хочу отметить, что любой монобрендовый проект — очень рискованное предприятие. Вендор не всегда финансирует подобные проекты, но накладывает на вас определенные обязательства. Естественно, когда ASUS BRAND STORE открылся в Баку, нам стали уделять повышенное внимание.

Раньше, когда выставки проходили в обычном формате, например, CES в Лас-Вегасе в начале каждого года, то мы получали прайс-лист на новые модели лишь в конце января. Первые партии ноутбуков после размещения заказа начинали поступать лишь в конце марта или в начале апреля. Что конкретно изменилось для нас в 2021 году? 13 января на CES 2021 были представлены новые модели ASUS и уже с февраля мы начали поставки этих моделей для нашего рынка. Получается, что сейчас, с учетом дефицита на микропроцессорном рынке и всех проблем, связанных с логистикой, мы получаем новинки по сути через 2-3 недели после их анонса самим производителем. Это огромная разница! Баку сейчас находится под наблюдением штаб-квартиры ASUS в Тайпее. И, соответственно, там понимают, что если это их брендированный магазин, то он должен быть обеспечен новинками в самые кратчайшие сроки. Например, мировой старт продаж ноутбуков на базе новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 состоялся 12 мая и в тот же день они были выставлены у нас на продажу.

Что же касается других брендов в нашем дистрибьюторском портфеле, таких как Lenovo и MSI, то у каждого своя специфика. В Lenovo также обеспокоены насыщением ранка актуальными моделями, и в Азербайджане эту политику поддерживает локальный офис компании. А что касается MSI, то переговоры о партнерстве с этим производителем велись в самый разгар пандемии. Фактически мы у них стали единственным новым дистрибьютором в прошлом году, так как мало кто в такое тяжелое время пытался расширить свой портфель. Но мы стараемся привозить самые последние модели и этого производителя, основной фокус которого сосредоточен на геймерском сегменте. Например, знаменитый эксклюзивный MSI GE76 Dragon Tiamat мы получили еще в начале апреля. Подготовленный нами тогда же подробный видеообзор этой модели можно найти на официальных страницах AZTECH в Instagram и на YouTube. На тот момент и даже следующие несколько месяцев этой модели не было ни в России, ни в Турции, ни в ОАЭ.

— Кстати, в конце октября ваша компания провела для азербайджанского рынка презентацию новейших моделей ноутбуков, которые уже доступны для покупки. Можете подробнее рассказать об этих устройствах?

— Среди представленных моделей есть топовые геймерские ноутбуки, такие как ASUS ROG Zephyrus S17, ASUS ROG Zephyrus M16, ASUS ROG Strix SCAR 17, MSI GE76 Dragon Tiamat, MSI GE76 Raider, MSI GP76 Leopard, MSI Sword 17 и Lenovo Legion 7. Некоторые модели были получены раньше, но данное мероприятие планировалось для наших партнеров, поэтому нам пришлось немого подождать, чтобы показать максимальное количество новинок. Эти модели, оснащенные процессорами Intel Core одиннадцатого поколения или AMD Ryzen пятого поколения, а также самыми актуальными высокопроизводительными графическими системами, способны удовлетворить мечты любого притязательного геймера. Например, характеристики флагманского ноутбука ASUS ROG Zephyrus S17 могут включать процессор Intel Core i9-11900H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB, RAID-массив из трех SSD-накопителей суммарной емкостью до 3 Tb, а также экран с разрешением 4К. Конечно, компактными подобные модели сложно назвать, но стоит учитывать, что геймерские ноутбуки предполагают именно стационарное использование. Что касается моделей ASUS Zenbook Pro OLED UX535 и MSI Creator Z16, то производители позиционируют их как ноутбуки для творческих людей. Мощная начинка с процессорами вплоть до Intel Core i9 одиннадцатого поколения и графикой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, а в случае с моделью ASUS Zenbook Pro OLED UX535 и с сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4К, понравится тем, кто работает с серьезными графическими пакетами и программным обеспечением для видеомонтажа. К тому же это довольно тонкие и легкие устройства. И еще одна модель, относящаяся к линейке бизнес-ноутбуков и также обладающая OLED-дисплеем, — это ASUS Vivobook Pro OLED K3500, которая в максимальной конфигурации может включать процессор Intel Core i7 одиннадцатого поколения, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, до 16 Gb оперативной памяти, а также SSD-накопитель емкостью до 1 Tb. Это лишний раз подтверждает тот факт, что мы стараемся насыщать рынок самыми свежими моделями ноутбуков, внимательно следя за мировыми трендами.

— Планируете ли вы расширить портфель представляемых в Азербайджане производителей?

— Пока перед нами такая задача не стоит. К тому же сами вендоры, с которыми мы работаем сегодня, в каком-то смысле делают эту работу за нас. Например, если в продуктовой линейке ASUS еще недавно была только серия ноутбуков Vivobook, то сегодня она пополнилась серией Vivobook Pro для творческих людей.

— Вы почувствовали серьезные изменения в объемах on-line продаж за время пандемии?

— Да, безусловно! Кроме того, в прошлом году мы стали одной из немногих ком-паний, которая, не имея развитой сети физических магазинов, в том числе и в регионах, с первого дня локдауна приняла решение осуществлять бесплатную доставку ноутбуков в любую точку Азербайджана. Единственное, куда мы не могли доставлять технику — в Нахчыван. Но тем не менее, оттуда и поступало достаточно большое число запросов. Люди просили знакомых и родственников, прилетавших в Баку, оплатить и привезти ноутбуки. А так мы доставляли ноутбуки в Мингячевир, Закаталы, Балакен, Ленкорань, Габалу, Шеки, Билясувар и практически во все города, с которыми существует наземное сообщение. Я очень жду того момента, когда мы начнем доставлять заказы во все районы освобожденного Карабаха. Правда, сейчас количество заказов через сайт пошло на убыль. Люди все-таки хотят прийти в магазин, «пощупать» технику, поговорить с консультантами, подумать и сравнить. А для этого и создавался ASUS BRAND STORE! Я очень надеюсь, что мы еще вернемся к теме официального центра продаж ASUS в Азербайджане, а пока хочу пригласить всех желающих ознакомиться со спектром продукции, представленной в магазине по адресу: улица 28 Мая, дом 15.