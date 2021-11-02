Число пользователей Nar 4G продолжает расти

Число пользователей 4G от Nar» увеличилось за первые 9 месяцев 2021 года на 23%. На увеличение числа пользователей оказали влияние создание выгодных предложений отвечающих потребностям абонентов, установка новых базовых станций в Баку и регионах, а также постоянная оптимизация сети. Следует отметить, что 62% пользователей 4G мобильного оператора приходится на Баку, а 38% — на регионы.

Пользователи «Nar» 4G пользуются интернет-пакетами различных размеров на выгодных условиях, а также отдают свое предпочтение пакету «FULL», объединяющему в себе разговорные минуты внутри страны, больше интернета и бонусы. Отметим, что сеть «Nar», насчитывающая более 8780 базовых станций, покрывает 99,9% населения страны и 90% ее территории.