Черный «экран смерти» в Windows 11 снова станет синим

Компания Microsoft приняла решение изменить цвет «экрана смерти» в Windows 11. «Экран смерти», который был изменен на черный, вернется в первоначальный синий цвет.

Blue Screen of Death с печальным смайлом впервые появился в ОС Windows 8. «Экран смерти» отображается, если в системе возникла критическая ошибка. На экране можно увидеть код ошибки и перейти к справочной информации по QR-коду.

В Windows 11 синяя версия «экрана смерти» вернется в сборке 22000.246, которая сейчас доступна в каналах Release Preview и Windows Insider. Дата выхода обновления пока не уточняется.