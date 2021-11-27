Azercell объявляет конкурс в социальных сетях!

По случаю 140-летия со дня создания телефонной связи в Азербайджане будут разыграны специальные подарки

В этом году исполняется 140 лет со дня создания телефонной связи в Азербайджанской Республике. В связи с этим лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» объявляет о старте конкурса для своих абонентов. Конкурс проводится в рамках мероприятий, организованных Министерством цифрового развития и транспорта по случаю 140-летия связи.

Конкурс на тему «Прошлое и настоящее коммуникаций» будет проходить с 28 ноября по 6 декабря в официальных аккаунтах Azercell в социальных сетях. Участников, которые раскроют скрытые детали на представленных в конкурсе изображениях, будут ждать призы. Конкурс, проходящий под девизом «Раскрой секрет и забери подарок», даст подписчикам возможность выиграть различные призы в течение указанного времени.

Следует отметить, что первая телефонная линия в Азербайджане была введена в эксплуатацию 23 ноября 1881 года. Телефонная линия протяженностью 6 км соединила главный офис «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» с домами председателя и главного инженера компании. Эта дата считается началом эпохи связи в нашей стране.

Конкурсы, подготовленные флагманом сектора мобильной связи в Азербайджане ООО «Azercell Telecom», всегда служат развитию современного общества, в том числе, культуры чтения среди молодежи, изучению и популяризации нашей истории.

Участвуйте в соревнованиях, просвещайтесь и выигрывайте призы!