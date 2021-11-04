ASUS Vivobook 13 Slate OLED: ноутбук с отсоединяемой клавиатурой на Windows 11

Компания ASUS представила ноутбук-трансформер с отсоединяемой клавиатурой — Vivobook 13 Slate OLED. Новинка оснащена 13,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и частотой считывания сенсора 266 Hz. Максимальная яркость составляет 500 нит (DisplayHDR True Black 500), есть поддержка Dolby Vision и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Устройство работает на базе четырехъядерного процессора Intel Pentium Silver N6000 с максимальной тактовой частотой 3,3 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 или 256 Gb. В зависимости от модификации, младшая конфигурация может использовать как память eMMC, так и SSD с интерфейсом PCI-Express 3.0.

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Емкость встроенного аккумулятора составляет 50 Втч. По заверению производителя, комплектный блок питания мощностью 65 Вт способен восполнить 60% заряда батареи всего за 39 минут. За функции беспроводного подключения отвечают встроенные модули Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.2. Аудиосистема ноутбука представлена четырьмя динамиками с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Ноутбук получил клавиатуру с большим тачпадом, поддержку фирменного стилуса ASUS Pen 2.0 с Bluetooth-модулем, два порта USB 3.2 Type-C с возможностью подключения внешнего дисплея и поддержкой технологии Power Delivery, 3,5-мм комбинированный аудиопорт, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп и слот для карты памяти MicroSD. В новинке установлена операционная система Windows 11.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED уже поступил в продажу в США стоимостью от 599 долларов.