ASUS ROG Rapture GT-AX6000: игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания ASUS представила высокопроизводительный игровой роутер ROG Rapture GT-AX6000 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Новый маршрутизатор позволяет геймерам подключать больше устройств и выводит игровой процесс на новый уровень. Устройство получило конструкцию с четырьмя съемными антеннами и фирменной подсветкой ASUS Aura RGB, которую можно настроить с помощью приложения для ПК или смартфона.

В основе новинки используется 64-битный четырехъядерный процессор Broadcom с тактовой частотой 2,0 GHz и флагманские наборы микросхем Broadcom WiFi 6.

Заявляется, что роутер обеспечивает скорость до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 GHz и 4804 Мбит/с в диапазоне 5 GHz. Устройство оснащено двумя сетевыми портами со скоростью 2,5 Гбит/с, которые можно настроить как на прием, так и на передачу информации (WAN и LAN).

Есть поддержка функции ASUS RangeBoost Plus, которая улучшает покрытие для всех устройств WiFi, включая устаревшие устройства. В сочетании с технологией ASUS RF и другими эксклюзивными технологиями, ARangeBoost Plus значительно увеличивает дальность действия сигнала WiFi. Функция ASUS AiMesh используется для расширения покрытия беспроводной сети.

Маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX6000 уже появился в продаже по цене 400 долларов.