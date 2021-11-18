ASUS представил ноутбуки Vivobook Pro 14 и Pro 15 с OLED-экраном и GeForce RTX 3050

Компания ASUS представила две новые недорогие модели ноутбуков с OLED-экранами: Vivobook Pro 14 (M3401) и Vivobook Pro 15 (M3500).

14-дюймовая модель оснащена 2K OLED-экраном с частотой 90 Hz и соотношением сторон 16:10. 15-дюймовая версия получила панель с разрешением 2.8K (2880 × 1800p) без повышенной кадровой частоты. Панель имеет время отклика 0.2 мс, заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Оба ноутбука предлагают процессоры AMD Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900HX. Во всех трех модификациях установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050. Оперативной памяти доступно 8 или 16 Gb, для хранения данных имеется SSD объемом от 256 Gb до 1 Tb.

Питание ноутбуки получают от аккумуляторов на 63 Втч. Набор портов включает: USB-C, USB 3.2, USB 2.0 (x2), HDMI 1.4 и слот для microSD. Есть Wi-Fi 6. Младшая модель весит 1.4 кг, а старшая — 1.65 кг.

Продажи игровых ноутбуков ASUS Vivobook Pro 14 и Pro 15 стартуют в декабре с отметки 920 долларов.