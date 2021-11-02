Apple Pay официально запущен в Азербайджане

Сегодня, 2 ноября 2021 года, официально запущен сервис Apple Pay в Азербайджане. На данный момент технологию Apple Pay в интеграции с картами Visa и MasterCard поддерживают:

Международный банк Азербайджана (ABB),

Kapital Bank,

Bank Respublika

Unibank

Leobank.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с устройствами iPhone, а также с Apple Watch при наличии средств на дебетовых и кредитных картах вышеупомянутых банков.

Apple Pay — это фирменный платежный сервис Apple, который позволяет максимально просто и быстро оплачивать любые покупки в офлайн-магазинах и интернете через iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Оплата товаров и услуг с помощью Apple Pay — это максимально безопасный способ совершения покупок. Более того, история операций, которые совершаются через Apple Pay, остается на вашем конкретном устройстве и не передается для обработки в дата-центры и другие организации.

Как настроить Apple Pay на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch

Настроить Apple Pay очень просто. Можно ввести данные конкретной банковской карты вручную или провести ее сканирование с помощью камеры. Более того, мобильные приложения банков-партнеров оснащены встроенным функционалом для начала работы с сервисом.

На iPhone откройте приложение Wallet, нажмите на кнопку ⊕ в правом верхнем углу интерфейса и следуйте инструкциям на экране.

откройте приложение Wallet, нажмите на кнопку ⊕ в правом верхнем углу интерфейса и следуйте инструкциям на экране. На iPad откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Wallet и Apple Pay», нажмите на кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям на экране.

откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Wallet и Apple Pay», нажмите на кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям на экране. На Mac откройте «Системные настройки», перейдите в раздел «Wallet и Apple Pay», нажмите на кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям на экране.

откройте «Системные настройки», перейдите в раздел «Wallet и Apple Pay», нажмите на кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям на экране. На Apple Watch откройте приложение Watch на iPhone, перейдите в раздел «Wallet и Apple Pay», нажмите на кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям на экране.

Для обеспечения возможностью использовать данную услугу продавец должен обзавестись банковским терминалом с поддержкой бесконтактных платежей, а в случае онлайн-продаж — добавить специальную кнопку на сайт или в приложение. Оплачивать офлайн-покупки можно с помощью iPhone и Apple Watch. Для этого нужно дважды нажать на боковую кнопку, убедиться в удачной аутентификации и приложить гаджет к терминалу. В интернете можно платить через iPhone, iPad и Mac — нужно нажать на кнопку Apple Pay и следовать указаниям.