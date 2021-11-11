Apple обновила iCloud для Windows: поддержка ProRAW, ProRes и генератор паролей

Компания Apple выпустила крупное обновление утилиты iCloud для Windows. Добавлена поддержка кодеков ProRAW и ProRes, встроенный генератор паролей и многое другое.

Кодеки ProRAW и ProRes, для изображений и видео соответственно, сохраняют больше информации в каждом файле и с меньшими потерями качества. Теперь, если вы делаете фотографии в формате ProRAW или снимаете видео в формате ProRes с помощью iPhone, содержимое можно синхронизировать и просматривать на компьютере с Windows.

Apple представила приложение для управления паролями iCloud Keychain еще в августе, позволив пользователям Windows получить доступ к своим паролям. Благодаря функции генерации надежных паролей пользователи Windows могут получить доступ к той же технологии генерации, которая доступна для Safari на устройствах iOS и компьютерах Mac.

Кроме того, сервис iCloud Drive также заполучил новые функции в Windows-версии. Все участники общего доступа iCloud Drive теперь могут добавлять или удалять дополнительных людей. Обновление также устраняет несколько уязвимостей в системе безопасности.

Свежую версию iCloud для Windows уже можно скачать в Microsoft Store по следующей ссылке.