17.11.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеApple App Store уже больше не поддерживает iOS 13

Apple App Store уже больше не поддерживает iOS 13

Apple App Store

Магазин приложений Apple App Store обновлен до версии 5.14. Приложение больше не поддерживает устройства, которые работают под управлением iOS 13 и более старых версий. Минимальные системные требования подтверждают необходимость установки iOS 14 или iOS 15.

App Store позволяет приобретать новейшие продукты и аксессуары компании Apple более персонализированным способом. Можно получить рекомендации на основе имеющихся у вас продуктов Apple, узнать, какие аксессуары совместимы с вашим устройством, а также перейти с текущего iPhone на новый.

Можно использовать Apple Pay, чтобы расплачиваться в онлайновом магазине со своего iPhone. Кроме того, можно отслеживать свой заказ в любое время и в любом месте.

ТЕГИ:
После крупного обновления Windows 10 операционная система будет обновляться лишь один раз в год
Новости по теме
Смартфоны
Xiaomi «11.11»-də satı
Программное обеспечение
Apple обновила iCloud для Window
Статьи
Тим Кук: пользователям, которым