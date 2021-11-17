Apple App Store уже больше не поддерживает iOS 13

Магазин приложений Apple App Store обновлен до версии 5.14. Приложение больше не поддерживает устройства, которые работают под управлением iOS 13 и более старых версий. Минимальные системные требования подтверждают необходимость установки iOS 14 или iOS 15.

App Store позволяет приобретать новейшие продукты и аксессуары компании Apple более персонализированным способом. Можно получить рекомендации на основе имеющихся у вас продуктов Apple, узнать, какие аксессуары совместимы с вашим устройством, а также перейти с текущего iPhone на новый.

Можно использовать Apple Pay, чтобы расплачиваться в онлайновом магазине со своего iPhone. Кроме того, можно отслеживать свой заказ в любое время и в любом месте.