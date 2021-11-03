AnTuTu назвал самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса октября

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам октября 2021 года.

Лидером рейтинга самых производительных флагманов стал смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, набравший 875902 балла. На втором месте – Red Magic 6S Pro (856179), а замыкает тройку лидеров iQOO 8 Pro (844078).

В Топ-10 также вошли Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, ASUS ROG Phone 5S, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и OPPO Find X3 Pro.

Что касается рейтинга смартфонов среднего класса, лидером в октябре стал смартфон iQOO Z5 (565462). Xiaomi Mi 11 Lite 5G, удерживающий первое место на протяжении нескольких месяцев, сместился на второе место. Аппарат набрал 533806 баллов. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Civi (518467).

Далее в рейтинге AnTuTu идут Honor 50 Pro, Honor 50, OPPO Reno 6, Huawei nova 9, Huawei nova 9 Pro, Redmi 10x 5G и Huawei nova 8.