Анонсирована мультиплатформенная RPG в открытом мире — Honor of Kings: World

TiMi Studio Group совместно с Tencent Games анонсировали Honor of Kings: World – ролевую игру в открытом мире, основанную на популярном хите Honor of Kings для Android и iOS.

Проработкой мира будущей новинки займется видный китайский писатель-фантаст Лю Цысинь, самыми известными работами которого являются «Задача трех тел» и «Блуждающая Земля». Пока что о Honor of Kings: World информации больше никакой нет. Дата релиза RPG тоже не разглашается.

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Отметим, что дебютировавшая в 2015 году Honor of Kings китайской компании Tencent — одна из крупнейших MOBA в мире. За все время со своего релиза она сумела принести своим создателям более 10 млрд. долларов. Это первая в истории мобильная игра, которая добилась такого результата.