AMD представила ускорители серии Instinct MI200 для вычислений с ИИ

Компания AMD представила графические ускорители серии Instinct MI200. Новинки предназначены для высокопроизводительных вычислений (HPC) и ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Это первые в мире видеокарты на основе двухчипового графического процессора.

В серию вошли две модели: Instinct MI250 и Instinct MI250X. Технически они отличаются только количеством активных потоковых процессоров в GPU. Модель Instinct MI250X компания AMD называет самым высокопроизводительным графическим ускорителем своего класса. Он обеспечивает в 4,9 раза более высокую производительность по сравнению с конкурирующими решениями в вычислениях двойной точности (FP64) и пиковую теоретическую производительность выше 380 TFLOPS в вычислениях половинной точности (FP16), например, в нагрузках, связанных с машинным обучением и нейросетями.

Основой обеих новинок служит новый графический процессор под кодовым именем Aldebaran. Он производится по техпроцессу 6 нм на архитектуре CDNA2. Графический чип Instinct MI250 оснащен 208 вычислительными блоками, дающими в общей сложности 13312 потоковых процессоров. В составе графического процессора модели Instinct MI250X применяются 220 вычислительных блоков с 14080 потоковыми процессорами. Частота GPU в обоих случаях составляет около 1,7 GHz. Обе модели оснащены 128 Gb видеопамяти HBM2e. Ускорители используют новую технологию 2.5D Elevated Fanout Bridge (EFB).

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Производительность старшей модели составляет 47,9 TFLOPS (FP32 и FP64) и 383 TFLOPS (FP16), а у младшей соответствующие показатели составляют 45,3, 47,9 и 362 TFLOPS. Матричная производительность (Matrix Performance) у MI250X — 95,7 TFLOPS (FP32 и FP64), а у MI250 — 90,5 TFLOPS. До восьми каналов Infinity Fabric соединяют ускорители Instinct MI200 с CPU EPYC 3-го поколения и другими GPU в вычислительном модуле для обеспечения максимальной пропускной способности системы и лучшего использования мощности GPU-ускорителей на стороне CPU.

Ускорители AMD Instinct MI250 и Instinct MI250X уже доступны в формате OCP Accelerator Module (OAM). Кроме того, планируется выпуск новинок в форме карт расширения под названием AMD Instinct MI210, которые будут предназначаться для OEM-серверов.

В настоящее время ускоритель AMD MI250X доступен в суперкомпьютере Cray EX компании HPE. Ожидается, что в первом квартале 2022 года новая серия ускорителей станет доступна для основных OEM- и ODM-партнеров AMD — Asus, Atos, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Penguin Computing и Supermicro.