Акции HP подскочили на 8% после публикации квартальной отчетности

Компания HP Inc. опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 финансового года и за год в целом, после которого ее акции подорожали на 8%. Финансовые результаты компании оказались выше ожидаемых.

Совокупная выручка составила 16,68 млрд. долларов, ожидалось, что она достигнет 15,4 млрд. долларов. Генеральный директор Энрике Лорес (Enrique Lores) отметил, что особо высокий спрос на продукцию компании наблюдался в коммерческом сегменте и среди дорогих потребительских решений. Выручка от продаж персональных компьютеров составила 11,8 млрд. долларов — рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль достигла 764 млн. долларов. Сегмент коммерческой печати принес компании на 19% больше выручки, а сегмент потребительской печати упал на 6%.

Лорес отметил, что спрос на компьютеры HP продолжит расти в ближайшем будущем. Этому способствует возвращение сотрудников в офисы и вложений компаний в улучшение условий для их работы.