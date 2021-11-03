Activision Blizzard вновь отложила премьеры Diablo IV и Overwatch 2

Компания Activision Blizzard сообщила о том, что выпуск сразу двух ожидаемых тайтлов — Diablo IV и Overwatch 2 — откладывается. На какие именно даты их перенесли — не уточняется. Эти игры были представлены еще в 2019 году на BlizzCon, а их выход ожидался, ориентировочно, в 2022 году. Теперь же ждать придется, как минимум, до 2023 года.

Diablo IV and Overwatch 2 delayed pic.twitter.com/4pr9c0OEdz — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 2, 2021

Дополнительное время на разработку Diablo IV и Overwatch 2, как объявила Activision Blizzard, должно помочь разработчикам раскрыть весь потенциал обеих игр. Тайтлы решили перенести в том числе и потому, что у обеих игр сменились руководители: весной 2021 года Blizzard покинул Джефф Каплан, геймдиректор Overwatch, а главу разработки Diablo IV Луиса Барригу уволили летом на фоне внутреннего скандала. Командой разработчиков Overwatch стал управлять Аарон Келлер, а геймдиректором Diablo IV назначили Джо Шели, который до этого был ведущим дизайнером игры.

Разумеется, что перенос игр повлияет на выручку, которую компания ожидала получить в следующем году, однако принятое решение Blizzard считает правильным и для игроков, и для сотрудников, и для долгосрочного успеха обеих франшиз.

Напомним, что выход Diablo IV и Overwatch 2 уже откладывался — в начале 2021 года студия объявила, что в 2021 году эти игры не выйдут.