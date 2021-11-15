Представлен мощнейший квантовый процессор IBM Eagle

Компания IBM представила новый квантовый процессор Eagle, который позволит квантовым системам серьезно превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в течение следующих двух лет.

IBM Eagle состоит из 127 кубитов, способных генерировать информацию в квантовой форме. Обычные ПК работают с битами, имеющими значение либо единица, либо ноль. Кубиты же одновременно могут быть нулем и единицей.

Как утверждают разработчики, это первый подобный чип, который не может быть смоделирован классическим суперкомпьютером. Заявляется, что для моделирования Eagle понадобится больше классических битов, чем атомов у каждого человека на планете.

Появление таких устройств не означает, что квантовые компьютеры сразу же вытеснят традиционные. Дело в том, что квантовые процессоры чрезвычайно дорогие, а квантовые микросхемы идеально подходят только для определенных вычислительных задач. Кубиты чрезвычайно сложно производить, и для правильной работы требуются огромные криогенные холодильники.

«Создание квантовых процессоров намного сложнее из-за природы кубитов, так как все они должны работать вместе», — сказал вице-президент IBM по ИИ Боб Сутор.

IBM заявила, что новые методы, которым она научилась при создании процессора, в конечном итоге позволят производить больше кубитов в сочетании с другими достижениями в системах охлаждения и управления квантового компьютера.

Уже в 2022 году IBM планирует выпустить процессоры Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом.