За прошедший год «Волонтеры Azercell» порадовали тысячи семей!

Прошло 9 месяцев преисполненного гордости года в истории современного Азербайджана. Справедливая война наших Вооруженных Сил против оккупанта стала воплощением тождества народа и армии. Наш народ сплотился в единый кулак, мобилизовав все свои силы для достижения славной победы, и поддержал наших доблестных воинов.

В период единства и взаимопомощи активно действовала и благотворительная организация «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell»). Команда, состоящая из сотрудников Azercell, проявила особую заботу как о самих ветеранах войны, так и о семьях, переживающих ее последствия.

В большинство районов, где после 30-летнего перерыва вновь стал развиваться наш трехцветный флаг, «Azercell Könüllüləri» с радостью доставляли войскам подарки. Собранная сотрудниками компании помощь была направлена более чем 1200 военнослужащим, находившимся в зоне боевых действий в Джебраильском, Шушинском, Зангиланском, Губадлинском, Физулинском и Лачинском районах.

В прошлом году накануне Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года «Azercell Könüllüləri» подарили настоящий праздник детям наших героев, погибших в Отечественной войне, а также детям семей ветеранов. В преддверии праздника в социальных сетях был оглашен список подарков, которые хотели бы получить дети, пострадавшие от армянских провокаций в городах Гянджа и Барда, а также маленькие жители «Детских деревень SOS» в Азербайджане. В результате акции с помощью волонтеров и друзей, которые поддерживают их через социальные сети, более 500 детей по всей стране получили подарки, о которых они мечтали.

«Azercell Könüllüləri» не забыли и наших малышей 1 июня в Международный день защиты детей. В этот праздник 100 детям были отправлены различные подарки.

Помимо детей команда волонтеров Azercell не обделила вниманием семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны. В рамках акции, прошедшей во всех регионах Азербайджана и приуроченной к празднику Новруз, волонтеры вручили в подарок семьям 300 наших героев продукты питания и купоны на сумму в 50 манатов. Близким около 200 шехидов и ветеранов, а также малообеспеченным семьям командой волонтеров были доставлены праздничные подарки во время священных праздников Рамазан и Курбан.

В то же время «Azercell Könüllüləri» оказали поддержку нашим гражданам, пострадавшим от ущерба, нанесенного гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Азербайджана вооруженными силами Армении. Они посетили 130 таких семей в городах Гянджа и Барда и поздравили их с праздниками.

Команду волонтеров Azercell также запомнили благодаря образцовым действиями в условиях строгого карантинного режима, применявшегося во время пандемии коронавирусной инфекции. Они посетили 400 семей в столице и регионах страны, оказав помощь в доставке различных продуктовых наборов одиноким пожилым людям, малообеспеченным семьям и лицам с ограниченными физическими возможностями.

В рамках своей благотворительной миссии «Azercell Könüllüləri» регулярно оказывают материальную и моральную поддержку уязвимым слоям населения. Проблемы более 20 семей постоянно находятся в центре внимания организации. Некоторые семьи получают финансовую помощь, а другим оказывается поддержка с целью улучшения их жилищных условий и предоставления медицинских услуг.

Своей деятельностью «Azercell Könüllüləri» вносят неоценимый вклад в развитие традиций благотворительности и укрепление принципов солидарности в нашей стране. Следует отметить, что организация официально функционирует с 2004 года, и за это время тысячи людей, нуждающихся в особой заботе, получили поддержку. «Azercell Könüllüləri» считают важным процессом оказание помощи малообеспеченным гражданам, семьям шехидов и ветеранов, а также детям, лишенным родительской опеки и заботы, помогая им добиваться успеха в будущем. Сотрудники организации, приверженные принципам социальной ответственности, будут придерживаться этого подхода и в будущем. «Azercell Könüllüləri» выражает благодарность компаниям-партнерам и своим подписчикам в социальных сетях, которые принимают участие в их благотворительных акциях.