YouTube на неделю превратится в маркетплейс

С 15 ноября в течение недели YouTube будет тестировать функцию покупок прямо из видео в прямом эфире «YouTube Holiday Stream and Shop». Об этом сообщается в блоге Google.

Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. Сообщается, что бета-тест стартовал в июле 2021 года, а теперь планируется опробовать функцию на широкой аудитории.

В рамках мероприятия станут доступны продукты компаний Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах блогерам.

Функция покупок будет работать совместно с инструментами аналитики, что приведет к персонализации тех или иных товаров для пользователей.