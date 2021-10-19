Xiaomi планирует начать массовое производство электромобилей в 2024 году

Компания Xiaomi, которая в первую очередь известна благодаря смартфонам, собирается в ближайшие пару лет наладить массовый выпуск электромобилей. Об этом на встрече с инвесторами объявил основатель и глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun).

По словам Цзуня, массовое производство первого электромобиля компания Xiaomi планирует в первой половине 2024 года. Судя по фоновому изображению за его спиной на фотографии, речь идет о седане. Но не исключено, что картинка выбрана просто в качестве иллюстрации.

На встрече глава компании также рассказал о прогрессе в развитии автобизнеса Xiaomi Motors, регистрация компании которой завершена 1 сентября этого года. Первый автомобильный завод Xiaomi разместится в пригороде Пекина, в городе Ичжуан. Электромобильное подразделение компании собрало уже более 20 тыс. резюме соискателей для работы в проекте, а в отделе исследований и разработки уже работают 453 человека.

Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi занялась автомобильным бизнесом не для того, чтобы «быть в центре внимания». Электромобили преобразуются из чисто машиностроительной отрасли в сферу информационных технологий. Весь спектр продуктов Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляет обширную интеллектуальную экосистему, и электромобили будут хорошо интегрироваться в общую информационную среду компании.