27.10.2021

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WhatsApp теперь позволяет пользователям переносить историю чатов с iPhone на все смартфоны с Android 12

WhatsApp

В августе этого года Google представил функцию переноса истории чатов WhatsApp с iPhone на смартфоны Samsung, а теперь эта возможность появилась также на смартфонах Google Pixel.

Кроме этого, Google заявила, что любой смартфон, который будет работать под управлением операционной системы Android 12, будет поддерживать эту функцию.

WhatsApp

Чтобы перенести чаты с iPhone на Android необходимо подключить старое устройство к новому по кабелю USB-C на Lightning. Затем перейти в настройки приложения, найти там пункт переноса данных и отсканировать специальный QR-код.

Google отмечает, что данные безопасно передаются между смартфонами. Никто другой никогда не сможет получить доступ к вашей информации и файлам.

Переносить данные с Android на iPhone все еще нельзя, но WhatsApp уже тестирует такую возможность.

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