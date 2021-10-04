Команда популярного мессенджера WhatsApp работает над новой функцией, которая упростит прослушивание голосовых сообщений, пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Новый глобальный плеер (Global voice message player) позволит прослушивать голосовые сообщения в любом месте приложения WhatsApp. В настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя. Если вы покинете этот экран, воспроизведение сообщения прервется.

Благодаря новой функции, воспроизводимое в настоящее время голосовое сообщение будет отображаться в специальной закрепленной верхней панели с основными элементами управления, такими как пауза, воспроизведение и закрытие. Эта панель будет доступна на любом экране в WhatsApp. Функция пока находится на ранней стадии разработки.