WhatsApp работает над новой функцией, которая упростит прослушивание голосовых сообщений
Команда популярного мессенджера WhatsApp работает над новой функцией, которая упростит прослушивание голосовых сообщений, пишет тематический ресурс WABetaInfo.
Новый глобальный плеер (Global voice message player) позволит прослушивать голосовые сообщения в любом месте приложения WhatsApp. В настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя. Если вы покинете этот экран, воспроизведение сообщения прервется.
Благодаря новой функции, воспроизводимое в настоящее время голосовое сообщение будет отображаться в специальной закрепленной верхней панели с основными элементами управления, такими как пауза, воспроизведение и закрытие. Эта панель будет доступна на любом экране в WhatsApp. Функция пока находится на ранней стадии разработки.