Western Digital представил доступные NVMe-накопители WD Blue SN570

Компания Western Digital представила серию доступных твердотельных накопителей WD Blue SN570 формата M.2 NVMe. Накопители с интерфейсом DRAM-less PCIe 3.0 x4 имеют более высокую производительность по сравнению с SN550.

Как и SN550, SN570 выпускаются в трех вариантах емкости – 250 Gb, 500 Gb и 1 Tb. Все диски односторонние и имеют рейтинг 0,3 DWPD. Производитель не указывает, какой контроллер и чипы флеш-памяти используются в представленных новинках.

Заявленная скорость последовательного чтения в зависимости от модели составляет от 3300 до 3500 Мбайт/с, а последовательной записи — от 1200 до 3000 Мбайт/с.

Компания дает пятилетнюю гарантию на все модели WD Blue SN570. Заявлен гарантированный ресурс перезаписи в 150, 300 и 600 TBW соответственно моделям. Стоимость накопителей серии WD Blue SN570 составляет 54, 58 и 110 долларов соответственно. Кроме того, Western Digital предоставляет в комплекте бесплатный месяц участия в программе Adobe Creative Cloud.