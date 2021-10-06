Выставка Computex 2022 пройдет с 24 по 27 мая в очном формате

Организаторы международной компьютерной выставки Computex сообщили о намерении провести в 2022 году мероприятие в привычном оффлайн-формате. Сегодня они открыли регистрацию на выставку для иностранных участников, желающих представить свои стенды на мероприятии.

По планам организаторов, Computex 2022 пройдет в столице Тайваня, Тайбэе, во Всемирном торговом центре с 24 по 27 мая следующего года. В число главных тем выставки входят новаторские вычисления, ускорение искусственного интеллекта, цифровая устойчивость, инновации и стартапы.

«Технологии продемонстрировали свою важность для обеспечения устойчивости бизнеса в прошлом году, когда общество столкнулось с проблемами и стало свидетелем ускоренной цифровой трансформации в различных отраслях. Computex, ведущая выставка в области ИКТ, взяла курс на цифровую трансформацию и вернется снова, чтобы сделать выставку еще более интересной для посетителей».

Напомним, что прошлогодняя Computex 2020 в связи с пандемией коронавируса не состоялась. Сначала мероприятие было перенесено на сентябрь, а затем вовсе было отменено. В этом году Computex 2021 не смогла вернуться к обычному формату, превратившись в серию онлайн-презентаций от Intel, AMD, NVIDIA, Qualcomm и других лидеров компьютерной отрасли.