Вышла Windows 11 — стабильная версия ОС уже доступна для загрузки

Компания Microsoft выпустила финальную сборку Windows 11 для всех желающих. Версия доступна для пользователей Windows 10, которые хотят установить новую версию ОС.

Официальный ISO-образ уже можно скачать с сайта компании. Размер образа составляет чуть более 5 Gb, он содержит в себе версии Home и Pro, причем обе 64-битные. 32-разрядных версий Windows 11 вообще не будет. Также можно загрузить образ системы на соответствующем разделе официального сайта Microsoft (в разделе Create Windows 11 Installation Media компания предлагает скачать утилиту, которая позволит сделать загрузочную флешку с Windows 11).

Microsoft решил развертывать новую операционную систему в несколько этапов, так что не на всех устройствах Windows 11 будет доступна сегодня.

«Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 в период до середины 2022 года».

С сегодняшнего дня, 5 октября, производители готовых устройств начнут продавать ноутбуки и ПК с предустановленной Windows 11, а также стартуют продажи коробочных версий ОС.

В Windows 11 изменилось отображение меню «Пуск», «Проводника» и «Настроек». Также обновился Microsoft Store и виджеты, интегрирована платформа Teams и многое другое.