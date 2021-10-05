Вышла финальная версия Android 12, которую пока нельзя установить

Компания Google, спустя четыре месяца тестирования, выпустила стабильную версию операционной системы Android 12.

Обычно первыми стабильную сборку получают смартфоны Google Pixel, в этот раз компания опубликовала лишь исходный код на площадке Android Open Source Project (AOSP) для OEM-партнеров.

Сообщается, что модели Pixel получат новое программное обеспечение в ближайшие несколько недель. В середине октября ожидается релиз флагманских моделей Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые, по всей видимости, будут поставляться с Android 12 из коробки. Google отмечает, что смартфоны Samsung, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi и OPPO получат Android 12 до конца 2021 года.

Операционная система Android 12 получила много нововведений — это обновленный интерфейс Material You, адаптацию приложений под единый стиль оформления, поддержку кодека HEVC, улучшенную конфиденциальность, расширение списка функций для людей с ограниченными физическими возможностями и многое другое.

Google называет апдейт одним из самых глобальных за всю историю существования ОС с точки зрения дизайна. Изменения затронули и производительность системы. Время активного использования процессора в Android 12 было снижено на 22%, сократилось время запуска приложений. Появилась поддержка формата AVIF, улучшенный алгоритм транскодинга мультимедиа и более совершенная процедура оповещения об ошибках системы.