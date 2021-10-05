05.10.2021

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Вышла финальная версия Android 12, которую пока нельзя установить

Android 12

Компания Google, спустя четыре месяца тестирования, выпустила стабильную версию операционной системы Android 12.

Обычно первыми стабильную сборку получают смартфоны Google Pixel, в этот раз компания опубликовала лишь исходный код на площадке Android Open Source Project (AOSP) для OEM-партнеров.

Сообщается, что модели Pixel получат новое программное обеспечение в ближайшие несколько недель. В середине октября ожидается релиз флагманских моделей Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые, по всей видимости, будут поставляться с Android 12 из коробки. Google отмечает, что смартфоны Samsung, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi и OPPO получат Android 12 до конца 2021 года.

Операционная система Android 12 получила много нововведений — это обновленный интерфейс Material You, адаптацию приложений под единый стиль оформления, поддержку кодека HEVC, улучшенную конфиденциальность, расширение списка функций для людей с ограниченными физическими возможностями и многое другое.

Google называет апдейт одним из самых глобальных за всю историю существования ОС с точки зрения дизайна. Изменения затронули и производительность системы. Время активного использования процессора в Android 12 было снижено на 22%, сократилось время запуска приложений. Появилась поддержка формата AVIF, улучшенный алгоритм транскодинга мультимедиа и более совершенная процедура оповещения об ошибках системы.

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