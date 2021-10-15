15.10.2021

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Владелец Jabra купил производителя игровой периферии SteelSeries за 1,2 млрд. долларов

SteelSeries

Датская телекоммуникационная компания GN Group (GN Store Nord) объявила о приобретении производителя игровой периферии SteelSeries за 1,2 млрд. долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2022 года.

В настоящее время в состав GN Group входят бренды Jabra, специализирующийся на создании аудиогарнитур и других аудиоустройств, ReSound, выпускающий слуховые аппараты, а также производитель беспроводных гарнитур BlueParrot.

Сделка поможет GN Group выйти на рынок игровой периферии в качестве серьезного игрока. Их опыт в разработке аудиоустройств наверняка отразится в высококачественных геймерских гарнитурах, колонках и наушниках. GN станет универсальным технологическим брендом после многих лет фокусировки на аудио.

Компания SteelSeries была основана в Дании в 2001 году. Она сделала себе имя, выпуская качественные периферийные устройства, ориентированные на геймеров. Персонал компании насчитывает несколько сотен сотрудников в офисах в Дании, Франции, США, Китае и Тайване. По оценкам, бренд имеет около 15% рынка игровых гарнитур и 7% рынка игрового оборудования.

Несмотря на смену владельца, бренд SteelSeries будет продолжать использоваться при запуске новых устройств.

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