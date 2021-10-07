ViewSonic и Hustle Fund анонсируют всемирную премию для начинающих предпринимателей «Акселерация для всех»

ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, в сотрудничестве с Hustle Fund, фирмой венчурного предстартового финансирования, занимающейся инвестициями в только что созданные стартапы, запускают премию «Акселерация для всех» (Affies). Цель инициативы — обеспечить перспективный старт для начинающих предпринимателей, реализующих новые бизнес-идеи. Победители получат возможность пообщаться с выдающимися представителями отрасли, выиграть продукцию ViewSonic и получить финансирование на свои проекты. Заявки на участие принимаются с 6 октября по 15 ноября 2021 г. Принять участие в конкурсе могут предприниматели со всего мира.

«Компания ViewSonic постоянно внедряет инновации, создавая самые современные решения от мониторов до интерактивных панелей, чтобы удовлетворять потребности человека в самых различных сферах деятельности. Мы верим, что надо поддерживать увлеченных предпринимателей и необычные стартапы, разрабатывающие инновационные устройства и программы, и помогать им реализовывать их мечты, — говорит Оскар Лин, генеральный директор подразделения по разработке мониторов компании ViewSonic. — Мы надеемся, что в результате нашего сотрудничества с Hustle Fund у изобретателей и новаторов появится платформа, на которой их идеи и разработки предстанут во всем своем великолепии».

Программа Affies, ориентированная на молодые и развивающиеся стартапы из различных отраслей, предоставляет лауреатам премии инвестиции и финансирование. Участники конкурса направляют подробную информацию о своем продукте и достигнутом прогрессе. Победителей определяет жюри, в состав которого входят представители ViewSonic, Hustle Fund и Tech Crunch. Призеров выбирают в пяти номинациях: «Лучшее решение для B2B», «Лучшее решение для потребителей», «Лучший создатель», «Лучшее криптовалютное решение» и «Народный выбор».

«Когда вы создаете новую компанию, вам кажется, что это чрезвычайно сложная задача и что через все трудности вам придется пройти в одиночку. Но все, кто создал что-то великое, начинали одинаково. Они просто начинали. Hustle Fund ценит смелость людей, создающих новые бизнесы. Наша цель — помочь им воплотить свои решения с помощью наших инвестиций. Мы с огромным удовольствием сотрудничаем с ViewSonic в рамках премии Affies, ведь у нас похожие миссии: помогать творческим перспективным предпринимателям нашими технологиями. Благодаря нашему сотрудничеству предприниматели и стартапы смогут учиться и расти вместе, — говорит Эрик Бан, соучредитель и генеральный партнер Hustle Fund. — Мы надеемся на дальнейшую совместную работу с ViewSonic, ведь вместе мы сможем создать еще больше возможностей для процветания новых компаний».

Эксклюзивная онлайн-церемония награждения победителей состоится 12 января 2022 г. Стартапы-победители в каждой номинации могут либо выбрать инвестиции в размере 10 000 долларов США в рамках программы YC SAFE, при которой проводится постинвестиционная оценка стоимости компании с фондом в размере $2 млн, либо принять участие в эксклюзивной полуторамесячной программе еженедельных очных совещаний с генеральными партнерами Hustle Fund.

Пятерка лучших стартапов также получит в качестве приза инновационные продукты ViewSonic стоимостью 6 000 долларов США для повышения эффективности работы:

монитор для бизнеса VG2440V со встроенной веб-камерой, монитор VG2456 с док‑станцией с поддержкой USB-C и ультраширокий монитор VG3456, обеспечивающий максимальное удобство при работе в режиме многозадачности;

сенсорные мониторы TD1655 и TD2456 для создания высокопроизводительного рабочего пространства;

профессиональные мониторы ColorPro, предназначенные для представителей творческих профессий: модели VP2756-2K, VP2756-4K, VP3481, VP3881.

С дополнительной информацией о премии можно ознакомиться на сайте Affies.