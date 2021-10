Valve запретила размещение игр в Steam, в которых разрешена торговля криптовалютой и NFT

Компания Valve обновила правила размещения игр на площадке Steam. На странице Steam для пользователей и партнеров Steamworks теперь указано, что они не должны публиковать в Steam «приложения, построенные на технологии блокчейн, которые выпускают или позволяют обменивать криптовалюты или NFT».

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

— Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021