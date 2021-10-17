18.10.2021

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ГлавнаяBlockchainValve запретила размещение игр в Steam, в которых разрешена торговля криптовалютой и NFT

Valve запретила размещение игр в Steam, в которых разрешена торговля криптовалютой и NFT

Steam

Компания Valve обновила правила размещения игр на площадке Steam. На странице Steam для пользователей и партнеров Steamworks теперь указано, что они не должны публиковать в Steam «приложения, построенные на технологии блокчейн, которые выпускают или позволяют обменивать криптовалюты или NFT».

Некоторые разработчики уже высказали свое мнение по этому поводу. SpacePirate Games, студия, создающая научно-фантастический экшен под названием Age of Rust, заявила, что Valve удаляет блокчейн-игры из Steam, «потому что NFT имеют ценность». Некоторые головоломки в Age of Rust, которая находится в разработке, будут вознаграждать игроков NFT в качестве достижений. Разработчик планирует опубликовать игру в другом месте.

Epic Games, напротив, открыта для подобных игр в ее магазине. Представители компании отметили, что для вышеупомянутых игр будут существовать определенные ограничения, но Epic Games готова работать с разработчиками в новой области. Компания заявляет, что игры должны соответствовать финансовым законам, четко разъяснять, как используется блокчейн, и иметь соответствующие возрастные рейтинги. Отмечается, что разработчики не смогут использовать платежный сервис Epic для приема криптовалюты, вместо этого им придется использовать свои собственные платежные системы.

Многие аналитики считают, что NFT в ближайшем будущем сильно повлияет на игровой рынок, открывая новые возможности.

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