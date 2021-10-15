В WhatsApp стало доступно сквозное шифрование резервных копий чатов

Информация о том, что WhatsApp работает над сквозным шифрованием резервных копий, появилась более года назад, а недавно была выпущена бета-версия мессенджера с соответствующей функциональностью. Теперь новая функция стала доступна обычным пользователям стабильной версии ПО.

Копии чатов, хранящиеся на Google Диске, теперь будут защищаться или паролем, или 64-значным ключом, известными только самому пользователю. Даже в случае получения доступа к аккаунту Google, злоумышленники не смогут получить данные о сообщениях. Для того, чтобы перенести чаты на другой смартфон, понадобятся эти пароль или ключ.

Для активации функции необходимо зайти в настройки мессенджера, выбрать пункты Чаты > Резервная копия чатов > Копия с шифрованием. В отличие от обязательного шифрования переговоров в личных и групповых чатах, данную функцию можно включить/отключить.