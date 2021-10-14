В Twitter теперь можно удалять подписчиков, не блокируя их

Twitter запустил новую функцию, которая позволяет удалять конкретного нежелательного подписчика, не блокируя его. Эта опция доступна всем пользователям соцсети.

Чтобы незаметно запретить кому-то видеть ваши твиты в своей ленте, перейдите на вкладку «Подписчики» в своем профиле, кликните меню с тремя точками рядом с нужным пользователем и выберите пункт «Удалить из читателей».

Новая функция призвана уменьшить преследования на платформе. Неприкрытая блокировка кого-либо может привести к мести со стороны этого человека через его союзников или запасные аккаунты. Но если просто отписать от себя какого-то пользователя, он может попросту не заметить вашего отсутствия в своей ленте. При желании, удаленному подписчику это не помешает видеть ваши публичные твиты через чужие ретвиты. Полностью обезопасить себя можно либо заблокировав их, либо отписав от себя новым методом и сделав свой аккаунт приватным.

По имеющейся информации, Twitter также работает над новым «безопасным режимом» (Safety Mode), в котором сервис будет автоматически блокировать те аккаунты, которые используют «потенциально опасные выражения».