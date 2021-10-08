В Telegram скоро появятся платные рекламные сообщения

Мессенджер Telegram долгое время оставался бесплатным. Но сеть растет, а содержание серверов и дата-центров стоит дорого, что вынуждает разработчиков пересматривать свою политику.

В прошлом году Павел Дуров намекнул на монетизацию мессенджера. А сейчас в тестовом режиме запущен механизм прикрепления тематической рекламы во все публичные каналы. Отключить ее будет нельзя, но Telegram обещает, что они будут отличаться от всего, что предлагают другие сервисы.

Разработчики обещают строго тематическую рекламу, то есть приложение не будет собирать и анализировать личные данные пользователя для вывода таргетированных рекламных вставок. Вместо этого все подписчики канала будут видеть одно и то же сообщение, которое будет иметь ряд ограничений, не позволяющие устраивать спам-рассылки.

Согласно источнику, в таких сообщениях будет использоваться только текст без ссылок с длиной не более 160 символов. Также будет действовать ограничение в виде одного рекламного размещения на канал, а отображаться спонсируемое сообщение будет только после прочтения всех новых постов на канале. Наличие ряда ограничений связано с большим интересом рекламодателей к платформе.

Разработчики мессенджера отметили, что во время тестирования новой функции не будут получать прибыль от ее размещения. Позднее будет запущен отдельный портал, на котором можно будет приобрести рекламу. Telegram обещает делиться доходами от рекламы с владельцами каналов после того, как они (доходы) будут покрывать основные расходы мессенджера.