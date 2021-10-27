В PS Store объявлены скидки до 90% на игры и дополнения для PS4 и PS5

В PS Store началась большая ноябрьская распродажа. Участвуют не только прошлые хиты, но и свежие релизы. Акция завершится 19 ноября.

В рамках акции, которая вопреки названию стартовала сегодня, 27 октября, обещаны скидки до 90% на игры и дополнения. Есть выгодные предложения на Deathloop, FIFA 22 Ultimate Edition и King’s Bounty II. Пользователи консолей Sony могут приобрести по сниженным ценам почти 600 проектов.

Скидки действуют в рамках разных акций. Например, King’s Bounty II можно будет приобрести с выгодой вплоть до 19 ноября, а предложения на FIFA 22 и Deathloop завершатся 4 ноября.

С полным списком уцененных предложений можно ознакомиться по следующей ссылке.