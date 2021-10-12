В Facebook добавлена новая вкладка «Аудио» с подкастами, живыми аудио и многим другим

Компания Facebook еще в апреле объявила, что работает над новыми аудиофункциями, которые включают в себя чаты в стиле Clubhouse. Теперь компания сообщает, что ее аудиокомнаты Live Audio Rooms открыты для пользователей по всему миру.

В последние месяцы аудиокомнаты в реальном времени запустили такие компании, как Twitter, Slack и даже LinkedIn. Пользователь может организовать комнату и говорить с любым количеством людей, которые к ней присоединяются. При этом пользователи могут быть назначены спикерами или слушателями. Facebook рассчитывает, что эта функция будет востребована у всех публичных деятелей, создателей контента, групп и партнеров.

Live Audio Rooms появятся на видном месте прямо в основной ленте Facebook, а пользователи смогут подписаться на получение оповещений о выходе аудиокомнаты Live Audio в эфир. Подобно Clubhouse и Twitter Spaces, пользователи смогут включать автоматические субтитры, «поднимать руку», чтобы попросить слова, и отправлять реакции.