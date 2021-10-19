20.10.2021

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В Epic Games Store проходит распродажа к Хэллоуину

Epic Games Store

В Epic Games Store появились скидки в честь Хэллоуина. Список выгодных предложений распространяется как на хорроры, так и на игры других жанров и достигают 75%. В список акционных товаров попали в том числе и настоящие хиты вроде Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Death Stranding.

При подписке на новостную рассылку пользователи магазина получат купон с дополнительной скидкой. Акция продлится до 1 ноября.

Ознакомиться со списком акционных товаров можно на официальном сайте цифрового магазина.

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