В Epic Games Store началась раздача Stubbs the Zombie и набора для Paladins

В Epic Games Store стартовала раздача зомби-экшена Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, а также набора для Paladins. Получить их бесплатно можно до 21 октября.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – игра рассказывает об Эдварде Стабблфилде, который погибает в 1933 году, а в 1959-м восстает из мертвых, чтобы отомстить за свою смерть и воссоединиться с возлюбленной.



В набор для Paladins входят четыре чемпиона разных классов (Андроксус, Раум, Тайра и Инь) и бонусные предметы для них.

На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать Among the Sleep: Enhanced Edition – расширенная версия жуткого приключения от первого лица.