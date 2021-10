В Epic Games Store началась раздача PC Building Simulator

На этой неделе Epic Games Store отдает бесплатно PC Building Simulator. Игру можно забрать до 14 октября.

В PC Building Simulator игроки должны собирать ПК, в том числе и на продажу. В игре есть два режима: карьера, в котором нужно развивать бизнес по диагностике, а затем и сборке компьютеров, и свободная игра, где системные блоки можно укомплектовывать без ограничений.



После PC Building Simulator в Epic Games Store станет бесплатной Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, а также начнется раздача набора для Paladins.