07.10.2021

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В Epic Games Store началась раздача PC Building Simulator

Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store отдает бесплатно PC Building Simulator. Игру можно забрать до 14 октября.

В PC Building Simulator игроки должны собирать ПК, в том числе и на продажу. В игре есть два режима: карьера, в котором нужно развивать бизнес по диагностике, а затем и сборке компьютеров, и свободная игра, где системные блоки можно укомплектовывать без ограничений.

После PC Building Simulator в Epic Games Store станет бесплатной Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, а также начнется раздача набора для Paladins.

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