В Epic Games Store можно бесплатно получить хоррор Among the Sleep: Enhanced Edition
Epic Games Store бесплатно отдает Among the Sleep: Enhanced Edition. Забрать игру можно до 28 октября.
Among the Sleep: Enhanced Edition – это улучшенная версия жуткого приключения от первого лица, где нужно играть за ребенка, который оказался в кошмарном сне и должен найти маму.
На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать другой хоррор — DARQ: Complete Edition. Это игра про мальчика, который оказывается внутри осознанного кошмарного сна.