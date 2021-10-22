В Epic Games Store можно бесплатно получить хоррор Among the Sleep: Enhanced Edition

Epic Games Store бесплатно отдает Among the Sleep: Enhanced Edition. Забрать игру можно до 28 октября.

Among the Sleep: Enhanced Edition – это улучшенная версия жуткого приключения от первого лица, где нужно играть за ребенка, который оказался в кошмарном сне и должен найти маму.

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На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать другой хоррор — DARQ: Complete Edition. Это игра про мальчика, который оказывается внутри осознанного кошмарного сна.