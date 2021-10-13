В браузере Chrome появился редактор PDF-файлов

Компания Adobe выпустила расширения для браузеров Chrome и Edge, которые позволяют получить доступ к инструментам редактирования PDF непосредственно через браузер.

Чтобы получить доступ к этой функциональности в расширении, подписка на Adobe Acrobat Pro DC не нужна. Бесплатный доступ также позволяет пользователям заполнять формы, подписывать документы, оставлять к ним комментарии, а также загружать и распечатывать их.

После того, как расширение загружено, его необходимо будет выбрать в качестве средства просмотра PDF по умолчанию. Для того, чтобы воспользоваться дополнительной функциональностью, необходимо войти под учетной записью Adobe, Google или Apple.

При наличии подписки на Adobe Acrobat Pro DC с помощью расширения можно менять порядок страниц в документе, разбивать страницы, сохранять документы в других форматах или защищать их паролем. В этом случае обработка данных осуществляется в облаке Adobe.

Скачать расширение можно по следующей ссылке.