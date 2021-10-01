USB-IF представила новые сертифицированные логотипы USB Type-C

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые логотипы для производителей USB-устройств. На устройствах теперь будут указывать не только скорость передачи данных, но и мощность заряда, поддерживаемую зарядным устройством или кабелем.

Для устройств с USB предложено два стандартных уровня мощности — 60 или 240 Вт. Будет ли доступна маркировка с промежуточными вариантами, пока не уточняется. Производители устройств могут сами устанавливать лимиты на уровень мощности, но в таком случае они не смогут наносить на коробки своих устройств официальные логотипы USB-IF.

Кроме того, USB-IF обновила логотипы сертификации USB4, на которых теперь отображается информация о максимальной скорости передачи данных — 20 или 40 Гбит/с. Кроме того, представлены унифицированные логотипы для кабелей и устройств, которые указывают как на мощность зарядки, так и на скорость передачи данных, и специальный логотип для сертифицированных зарядных устройств, означающий, что они могут выдавать ток мощностью до 240 Вт.

Благодаря этим маркировкам пользователи смогут определить, можно ли доверять определенному зарядному устройству или кабелю. Цель новых логотипов — уменьшить путаницу среди потребителей и предотвратить поломку устройств из-за несертифицированных кабелей или блоков питания. Логотипы начнут появляться в маркетинговых материалах, на этикетках устройств или на самих устройствах в ближайшее время.