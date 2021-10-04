Уроки пандемии: внедрение новых технологий и повышение зарплат в приоритете у предпринимателей

Для 53% небольших компаний по всему миру приоритетной задачей во время пандемии стало внедрение новых технологий, которые позволили бы бизнесу стабильно функционировать. Таковы данные нового исследования «Лаборатории Касперского» под названием «Малый и средний бизнес: переживая пандемию»*. В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам — работать удалённо или в гибридном формате.

В тройку наиболее значимых активностей в сложный для бизнеса период вошли поддержание работоспособности компании любой ценой (об этом сообщили 49% респондентов) и сохранение рабочих мест (43%). Однако для этого предпринимателям пришлось принимать непростые решения. Так, в 38% компаний был сокращён бюджет, в 34% временно закрыты некоторые или все офисы и другие физические площади (например, торговые точки или склады). В то же время были и те, кто увидел в сложной ситуации новые возможности. Так, в 29% небольших компаний были запущены новые продукты или услуги.

Исследования не раз доказывали, что на эффективность бизнеса напрямую влияет удовлетворённость персонала. Предприниматели осознают ценность своих сотрудников. Так, опрос показал, что удержание сотрудников стало приоритетом для компаний даже несмотря на вынужденное сокращение бюджета. В следующие 12 месяцев в 42% предприятий МСБ-сектора планируется повышение зарплат.

«Мы видим, что вызванные пандемией сложности породили у бизнеса новые потребности в технологиях. Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы, и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна. К счастью, существует множество простых в управлении сервисов, включая бесплатные, для установки, управления и обслуживания которых не нужен выделенный IT-администратор. Однако ещё раз хочется отметить, что такая цифровизация должна быть безопасной», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы компания могла функционировать максимально безопасно в условиях цифровизации, «Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам малого и среднего бизнеса:

ознакомиться с бесплатными рекомендациями по сокращению расходов на IT, безопасному общению с клиентами, работе с фрилансерами, которые собраны в специально созданной «Шпаргалке по кибербезопасности для малого бизнеса»;

регулярно напоминать сотрудникам о базовых мерах безопасности: не открывать подозрительные сообщения, придумывать сложные и разные пароли для разных учётных записей и регулярно менять их;

использовать специальные защитные решения, которые позволяют системному администратору удалённо управлять безопасностью рабочих устройств из единой панели. К таким решениям относится Kaspersky Endpoint Security Cloud.

* Исследование «Как малый и средний бизнес переживает пандемию» проведено независимым исследовательским агентством Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 2021 году в 22 странах по всему миру. В опросе приняли участие 3 150 принимающих решения сотрудников организаций с численностью персонала до 250 человек. В материале приведены глобальные данные.