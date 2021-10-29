У сериала «Игра в кальмара» появилась собственная криптовалюта SQUID

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» (Squid Game) стал самым просматриваемым сериалом Netflix. Теперь сериал обзавелся собственной цифровой валютой. Она называется SQUID и подорожала за сутки в десятки раз.

Криптовалюту зарегистрировали 20 октября 2021 года. Все монеты были раскуплены за 1 секунду. С 27 по 28 октября ее стоимость выросла на 2400%, составив 2,22 доллара, при этом рыночная капитализация составляла 174 млн. долларов. Рост на этом не закончился, на момент написания новости цена SQUID составляла 4,22 доллара.

Также объявлено, что в ноябре пройдет онлайн-соревнование, состоящее из шести раундов, как и в сериале. Создатели криптовалюты гарантируют безопасную игру для всех участников.