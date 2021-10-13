TWS-наушники OnePlus Buds Z2: ANC, IP55 и до 38 часов автономности

Помимо смартфона 9RT компания OnePlus сегодня представила полностью беспроводные наушники OnePlus Buds Z2.

Наушники выполнены в формате внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками разных размеров. Внешне они очень похожи на первое поколение. На корпусе появились дополнительные микрофоны, отвечающие за работу активного шумоподавления (ANC). Заявлено снижение внешних звуков до 40 дБ. Новинка преподносится как наушники с самой мощной системой шумоподавления в ценовой категории до 75 долларов.

В OnePlus Buds Z2 применяются 11-миллиметровые драйверы и поддерживается технология Dolby Atmos (на смартфонах под управлением ColorOS 12). Заявленная задержка при передаче звука составляет 94 мс. Есть Bluetooth 5.2 и защита от пыли и воды по стандарту IP55. Вес одного наушника составляет около 4,5 гр.

Наушники рассчитаны на 5 часов непрерывного воспроизведения с включенным ANC и до 7 часов с выключенным ANC. Вместе с зарядным кейсом они способны проработать до 38 часов без ANC и до 27 часов при его включении. Быстрая зарядка за 10 минут добавит 5 часов воспроизведения.

TWS-наушники OnePlus Buds Z2 поступят в продажу 19 октября в двух цветовых вариантах: черный и белый. Цена составит ориентировочно 75 долларов.