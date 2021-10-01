Twitch ввел авторизацию в чаты по номеру телефона

Стриминговый сервис Twitch добавил новые инструменты для борьбы с проявлениями ненависти на платформе. Теперь авторы каналов получили возможность допускать к общению в чате только владельцев аккаунтов с подтвержденными номерами телефонов.

Эта функция уже добавлена в набор инструментов для модерации вместе с расширенными возможностями подтверждения учетной записи по электронной почте. Любой автор канала может включить ее при желании. По умолчанию функция будет отключена.

Автор может выбрать из ряда пунктов касательно необходимости подтверждения по номеру телефона и/или по электронной почте: для всех учетных записей; для новых участников чата; для пользователей, чья учетная запись создана относительно недавно; для пользователей, отслеживающих канал менее определенного периода времени.

Помимо этого, стримеры смогут задать исключения для пользователей со статусом VIP, подписчиков, модераторов. Также подчеркивается, что по одному номеру телефона можно будет подтвердить до пяти учетных записей. Но если хотя бы одна будет заблокирована в конкретном чате, остальные, привязанные к этому номеру, также не получат доступ к этому чату. Это же правило распространяется и на каналы в целом.

Администрация сервиса Twitch уверена, что эти инструменты помогут снизить число инцидентов с массовыми проявлениями ненависти на платформе, поскольку вероятность того, что у бот-аккаунтов есть привязанные номера телефонов, не слишком высока.