Twitch тестирует кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка)

Разработчики видеостримингового сервиса Twitch тестируют новую кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка). Тестирование данной функции будет доступно примерно для 25% всех пользователей.

При нажатии кнопки обратной перемотки зритель возвращается на две минуты назад в трансляции. Можно посмотреть то, что транслировалось, а также отрегулировать скорость видео — как и с любым другим Twitch VOD.

🔬 Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it’s complete. For feedback: https://t.co/52L43BAJsz — Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021

Даже при нажатии кнопки зритель продолжит видеть прямой эфир, поскольку при обратной перемотке срабатывает вывод «картинки в картинке» над чатом. Соответственно, перемотка не будет работать, если стример не включил опцию VOD.

Кроме того, платформа также тестирует две другие новые функции. Кнопка «Remind Me» позволит получать напоминание о предстоящей запланированной трансляции, а с помощью кнопки «Watch Trailer» можно посмотреть трейлер данного канала, если он у него есть. Тестирование этих функций будет производиться в следующем месяце.