Twitch тестирует кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка)

Разработчики видеостримингового сервиса Twitch тестируют новую кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка). Тестирование данной функции будет доступно примерно для 25% всех пользователей.

При нажатии кнопки обратной перемотки зритель возвращается на две минуты назад в трансляции. Можно посмотреть то, что транслировалось, а также отрегулировать скорость видео — как и с любым другим Twitch VOD.

🔬 Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it’s complete.

For feedback: https://t.co/52L43BAJsz

— Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021