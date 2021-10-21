21.10.2021

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Twitch тестирует кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка)

Twitch

Разработчики видеостримингового сервиса Twitch тестируют новую кнопку «Rewind the Stream» (Обратная перемотка). Тестирование данной функции будет доступно примерно для 25% всех пользователей.

При нажатии кнопки обратной перемотки зритель возвращается на две минуты назад в трансляции. Можно посмотреть то, что транслировалось, а также отрегулировать скорость видео — как и с любым другим Twitch VOD.

Даже при нажатии кнопки зритель продолжит видеть прямой эфир, поскольку при обратной перемотке срабатывает вывод «картинки в картинке» над чатом. Соответственно, перемотка не будет работать, если стример не включил опцию VOD.

Кроме того, платформа также тестирует две другие новые функции. Кнопка «Remind Me» позволит получать напоминание о предстоящей запланированной трансляции, а с помощью кнопки «Watch Trailer» можно посмотреть трейлер данного канала, если он у него есть. Тестирование этих функций будет производиться в следующем месяце.

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