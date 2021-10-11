TSMC и Sony рассматривают возможность создания совместного завода по производству микросхем

Компании TSMC и Sony рассматривают возможность создания совместного завода по производству полупроводников в западной японской префектуре Кумамото. По словам источника, TSMC будет иметь контрольный пакет акций, но завод будет работать на территории Sony рядом с заводом компании по производству датчиков изображения. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 7 млрд. долларов, при этом ожидается, что японское правительство предоставит до половины этой суммы. Планируется, что завод будет поставлять чипы для камер, автомобилей и других целей.

Некоторые аналитики прогнозируют, что дефицит чипов в мире продлится до 2023 года, и это при условии, что спрос не будет расти быстрее, чем прогнозируется. Подобное совместное производство поможет японской технологической индустрии восстановиться после дефицита.

Помимо этого, завод на территории Японии даст определенные гарантии – технологическим компаниям больше не придется беспокоиться о напряженности в отношениях между Китаем и США, угрожающей производству на Тайване.