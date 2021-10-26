27.10.2021

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Tesla стала первым автопроизводителем с рыночной капитализации более 1 трлн. долларов

Tesla

Капитализация Tesla по результатам торгов 25 октября впервые в истории компании превысила 1 трлн. долларов. Это произошло после того, как старейшая компания по прокату автомобилей Hertz заказала у Tesla 100 тыс. электромобилей. Торги завершились ростом акций Tesla на 12,7%. Известно, что Tesla заработает на сделке с Hertz 4,2 млрд. долларов – это 30% от общей выручки компании.

Никому из автопроизводителей еще не удавалось превысить отметку в 1 трлн. долларов. Компания Илона Маска стала шестой компанией, чьи акции торгуются на рынке, с такой оценкой — после Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook.

Реакция фондового рынка на известия о сделке с Hertz удивила Илона Маска (Elon Musk), поскольку он признал, что для Tesla сейчас проблемой является не отсутствие спроса, а ограниченность производственных мощностей. По мнению аналитиков Wedbush Securities, сейчас спрос на электромобили Tesla превышает предложение примерно на 10%. Вчерашние торги акции Tesla завершили на отметке 1024 долларов, но эксперты считают, что в перспективе они могут вырасти в цене до 1500 долларов.

Свыше 20% прокатного парка Hertz в США и Европе после поставки всех 100 тыс. машин Tesla к концу 2022 года будут электромобилями. Кроме того, Tesla Model 3 по итогам сентября стала самым популярным новым транспортным средством в Европе среди машин со всеми типами силовых установок.

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