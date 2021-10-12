Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве

Ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана будут сотрудничать в рамках проекта TransCaspian Fiber Optic. Об этом стало известно во время конференции CIS GCCM 2021, которая проходила в Нур-Султане. Во время мероприятия сторонами были подписаны два Меморандума. Один — между телекоммуникационными операторами АО “Транстелеком”, ООО “AzerTelecom” и ООО “ЭльКат”, представляющими, соответственно, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. Второй документ — между АО “Транстелеком”, ООО “AzerTelecom” и ООО “Telegraph 42 Management Gmbh”, представляющими, соответственно, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

По словам Председателя Совета Директоров компании “AzerTelecom” Фуада Аллахвердиева, реализация проекта TransCaspian Fiber Optic (TCFO) открывает новые возможности для развития сотрудничества не только между Азербайджаном и Казахстаном, но и также между странами Центральной Азии. «Мы верим, что в свете увеличения потребления интернета во всем мире данный масштабный цифровой проект внесет свою лепту в развитие телекоммуникационной отрасли региона, а также расширению бизнеса между странами и компаниями», — отметил Фуад Аллахвердиев.

Напомним, TransCaspian Fiber Optic (TCFO) — это масштабный проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Он является стратегически важным проектом для всех стран региона, который удовлетворит потребности транзита между Европой и Азией. Прокладка такой магистральной кабельной линии компанией сформирует Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) соединяющий Европу и Азию.

«TransCaspian Fiber Optic — это грандиозный проект в сфере цифровой инфраструктуры. На сегодняшний день мы видим его, как единственную альтернативу существующим наземным маршрутам. Уверен, что с нашими партнерами из «AzerTelecom» мы сможем выйти на принципиально новый уровень оказания услуг, сможем обеспечить долгожданную диверсификацию маршрутов между Европой и Азией», — отметил руководитель проекта TransCaspian Fiber Optic АО «Транстелеком» Галихан Мухамед-Рахимов.

Для справки:

ООО “AzerTelecom” — ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане. Компания является частью “NEQSOL Holding” — международной группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах. “AzerTelecom” соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.

АО “Транстелеком” — один из крупнейших операторов связи в Республике Казахстан. Специализируется на предоставлении широкого спектра телекоммуникационных услуг, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматики и энергетики.