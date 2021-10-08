Технологии Wi-Fi исполнилось 22 года

В сентябре исполнилось 22 года со дня появления стандарта 802.11b, известного как Wi-Fi. Фактически, сегодня он стал основным способом доступа в интернет. По данным Cisco, через Wi-Fi-сети проходит половина мирового интернет-трафика, в России этот показатель достиг 52%, оставив позади проводные и сотовые подключения.

За прошедшие два десятилетия стандарт Wi-Fi пережил ряд модификаций. В 2009 г. появился 802.11n (Wi-Fi 4), девятикратно увеличив максимальную скорость передачи, с 54 до 450 Мбит/с. В 2013 г. в стандарте Wi-Fi 5 максимальная скорость превысила 1 Гбит/с. Сейчас массово внедряется последний стандарт (802.11ax, или Wi-Fi 6), предполагающий существенное увеличение скорости (до 4,8 Гбит/с на точку доступа) и емкости (до 400%).

«Появление Wi-Fi — это беспрецедентная свобода подключения, которая изменила жизнь пользователей интернета, — отметил Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. — Сегодня беспроводная связь как никогда важна для телемедицины, гибридного образования и цифровых сервисов. Wi-Fi 6 даст нам совершенно новые впечатления и приблизит более инклюзивное цифровое будущее».

В бизнесе сети Wi-Fi стали основным способом доступа к цифровому контенту. С ними проще реализовать гибкий график. Они предоставляют ключевые данные на основе местоположения. И подключают самые разнообразные устройства к корпоративным сетям через Интернет вещей, к которому в России к 2023 г. будет подсоединено почти 530 млн устройств.

5G и WiFi 6 — идеальная пара

Для поддержки инноваций 5G, таких как технология OFDMA, которая обеспечивает одновременную передачу данных по нескольким каналам, Wi-Fi 6 послужит идеальным дополнением, особенно в таких местах, как стадионы, аэропорты, выставки и больницы.

Кроме того, предложенная Cisco инициатива упрощения переключения между мобильными и Wi-Fi-сетями OpenRoaming, объединившая множество вендоров, позволяет находящимся в движении пользователям автоматически подключаться к отвечающей соответствующим требованиям Wi-Fi-сети без использования SSID и небезопасных имен и паролей.

Инклюзивная цифровизация

Более 3 млрд человек в мире не имеют доступа в интернет. Только в 29 из 195 стран мира связь является доступной, цифровое неравенство сильнее затрагивает сельские районы и население с низкими доходами. 5G и Wi-Fi 6 облегчают подключение там, где затруднена прокладка оптики, и предоставляют жителям возможности в сфере образования, работы и медицины.

По прогнозам Cisco, в 2023 г. во всем мире будет 628 млн точек доступа Wi-Fi (из них 31 млн в России). Wi-Fi 6 обеспечивает повышенную безопасность этих открытых сетей за счет шифрования неаутентифицированного трафика, предотвращая раскрытие паролей методом перебора и защищая конфиденциальные данные.