Технологии Dell способствуют эволюции современной службы поддержки и обеспечения безопасности

В сегодняшнем мире, где разнообразные работы выполняются в разных местах («делай что угодно и откуда угодно»), ПК — это больше, чем просто инструмент. Он становится основой для работы и общения. Сотрудники полагаются на него как на средство для совместной деятельности и повышения продуктивности, и любой простой может вести к потере прибыли.

Новые услуги поддержки и решения безопасности Dell Technologies расширяют возможности руководителей ИТ-отделов по обеспечению сотрудников современными, интеллектуальными и безопасными ПК. В ProSupport Suite для ПК добавлены новые средства, основанные на искусственном интеллекте и единообразном подходе, которые делают ИТ-поддержку более простой и адаптируемой для нужд клиентов. Новые предложения по обеспечению безопасности клиентских систем повышают безопасность самых защищенных в отрасли коммерческих ПК за счет новых возможностей проверки безопасности и дополнительных средств защиты на уровне ниже операционной системы.

ProSupport Suite для ПК увеличивает продуктивность и время безотказной работы благодаря новым функциям, которые позволяют настраивать и адаптировать ИТ-поддержку

Согласно недавнему опросу Forrester Consulting, 70% компаний планируют в следующем году увеличить свои инвестиции в удаленную рабочую силу. Благодаря ProSupport Suite для ПК ИТ-менеджеры теперь могут адаптировать и автоматизировать способы поддержки сотрудников и оптимизировать ПК. Новые функции включают в себя:

Кастомизируемые инструменты управления ИТ: ProSupport Suite для ПК является первой службой поддержки, которая предоставляет ИТ-менеджерам возможность использовать автоматически обновляемый каталог исправлений и улучшений. Теперь у них есть возможность автоматизированного удаленного обновления BIOS, драйверов, микропрограммного обеспечения и приложений Dell, а также настройки группирования этих обновлений и управления ими.

ProSupport Suite для ПК является первой службой поддержки, которая предоставляет ИТ-менеджерам возможность использовать автоматически обновляемый каталог исправлений и улучшений. Теперь у них есть возможность автоматизированного удаленного обновления BIOS, драйверов, микропрограммного обеспечения и приложений Dell, а также настройки группирования этих обновлений и управления ими. Персонализированная и полезная информация о парке ПК в одном месте: впервые ИТ-менеджеры могут сразу видеть состояние работоспособности, индикацию работы приложений и скоринг безопасности для всего парка ПК Dell. Они могут просматривать изменения этих оценок с течением времени, чтобы выявлять тенденции производительности, а также при необходимости удаленно принимать немедленные меры, используя индивидуальные рекомендации и показатели использования, предоставляемые программным обеспечением на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Dell Technologies.

впервые ИТ-менеджеры могут сразу видеть состояние работоспособности, индикацию работы приложений и скоринг безопасности для всего парка ПК Dell. Они могут просматривать изменения этих оценок с течением времени, чтобы выявлять тенденции производительности, а также при необходимости удаленно принимать немедленные меры, используя индивидуальные рекомендации и показатели использования, предоставляемые программным обеспечением на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Dell Technologies. Кастомизируемые удаленные рабочие процессы: используя настраиваемый механизм правил для настройки и координации рабочих процессов удаленного обновления для больших парков ПК, ИТ-менеджеры также могут заранее определять, кто автоматически получает обновления, и как они администрируются.

используя настраиваемый механизм правил для настройки и координации рабочих процессов удаленного обновления для больших парков ПК, ИТ-менеджеры также могут заранее определять, кто автоматически получает обновления, и как они администрируются. Функции ProSupport Suite для ПК, доступные для торговых партнеров и их заказчиков: в рамках ProSupport Suite для ПК торговые партнеры могут использовать весь объем нашей поддержки, инструментов на основе ИИ и портала. Партнеры могут осуществлять мониторинг и управлять поддержкой для нескольких организаций, используя SupportAssist в TechDirect, и имеют возможность задействовать опыт Dell Technologies для решения проблем заказчиков в каждом конкретном случае или в масштабе всего парка ПК.

«Роль ИТ сегодня важна как никогда. Хотя миссия остается той же — поддерживать продуктивность всех сотрудников, а их системы — в рабочем состоянии, стоящие за этим операции стали намного сложнее, особенно с учетом того, что объем данных и возможности граничных решений постоянно растут, — отметил Даг Шмитт (Doug Schmitt), президент Dell Technologies по сервису. — С учетом сегодняшних реалий и будущих потребностей заказчиков, наш подход к ИТ-сервису базируется на управляемой искусственным интеллектом адаптивной основе и постоянной готовности. В конечном счете, новые возможности помогают ИТ-руководителям быть готовыми к будущим изменениям и оставаться впереди, обеспечивая при этом возможность сотрудникам по всему миру без сбоев продолжать сотрудничество и внедрять инновации».

Удвоение инноваций в портфолио самых безопасных и интеллектуальных в отрасли коммерческих ПК c встроенным ИИ.

Быстрый переход к удаленной работе, более широкое использование облачных приложений и новые способы удовлетворения потребностей сотрудников в продуктивной работе создают новые векторы угроз в конечных точках – клиентских системах. Угрозы становятся все более изощренными, а иногда их очень сложно обнаруживать. Целью атак может стать любой бизнес, независимо от местоположения, отрасли или размера компании. Согласно последним данным, за истекшие 12 месяцев 44% организаций испытали хотя бы одну атаку на уровне оборудования или BIOS.Чтобы стратегия безопасности конечных точек была эффективной, она должна учитывать все факторы атак, включая компоненты в цепочке поставок и микропрограммное обеспечение.

Портфолио средств обеспечения безопасности Dell Trusted Devices помогает защитить коммерческие ПК Dell в цепочке поставок и на протяжении всего жизненного цикла устройства. Этот комплексный набор решений для обеспечения безопасности на уровне ниже и выше операционной системы (ОС) использует интеллектуальные возможности и помогает предприятиям предотвращать угрозы, обнаруживать и реагировать на них с улучшенным средним временем обнаружения (mean-time-to-detect, MTTD) и средним временем устранения проблем (mean-time-to-resolution, MTTR).

Dell Technologies укрепляет свои лидирующие позиции, благодаря новым средствам безопасности, которые включают в себя:

Расширенную проверка компонентов безопасности для ПК ( Advanced Secure Component Verification for PCs ) позволяет заказчикам проверять конфигурацию коммерческих ПК и ключевых компонентов Dell в том виде, в каком они были заказаны. Dell Technologies является первым в мире производителем коммерческих ПК, предоставляющим такую встроенную возможность, расширяя контроль за безопасностью на цепочку поставок и интегрированный контроль 7 .

позволяет заказчикам проверять конфигурацию коммерческих ПК и ключевых компонентов Dell в том виде, в каком они были заказаны. Dell Technologies является первым в мире производителем коммерческих ПК, предоставляющим такую встроенную возможность, расширяя контроль за безопасностью на цепочку поставок и интегрированный контроль . Intel Management Engine ( ME ) Verification проверяет критически важное микропрограммное обеспечение системы и обнаруживает несанкционированное вмешательство. Первоначальный выпуск Intel ME Verification нацелен на процессы загрузки, критичные для обеспечения безопасности системы и предоставляет дополнительные средства безопасности ниже уровня ОС.

проверяет критически важное микропрограммное обеспечение системы и обнаруживает несанкционированное вмешательство. Первоначальный выпуск Intel ME Verification нацелен на процессы загрузки, критичные для обеспечения безопасности системы и предоставляет дополнительные средства безопасности ниже уровня ОС. Интеграция Dell Trusted Device Security Information и Event Management (SIEM) дает заказчикам полную видимость критически важных событий, связанных с безопасностью ОС, показывая их в некоторых информационных панелях SIEM8. Это позволяет проводить всесторонний анализ состояния безопасности организации и извлекать большую выгоду из существующих инвестиций в безопасность.

Сроки выпуска

Новые возможности ProSupport Suite для ПК будут доступны новым и существующим заказчикам напрямую и через торговых партнеров по всему миру с 19 октября.

Расширенная проверка компонентов безопасности сегодня доступна для федеральных заказчиков в США и для ограниченного модельного ряда ПК Dell.

Intel ME Verification и Dell Trusted Device SIEM Integration доступны сегодня в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии для коммерческих ПК Dell.